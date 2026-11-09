WTA Finals, Sabalenka parte con il piede giusto: Muchova ko in due set

Aryna Sabalenka inaugura con una vittoria il proprio cammino alle WTA Finals di Indian Wells. La bielorussa supera in due set Karolina Muchova, numero 7 del seeding, con il punteggio di 7-6(2) 7-5 in 1 ora e 53 minuti. Un successo importante per la numero 2 del mondo, arrivato però al termine di una prestazione non particolarmente brillante rispetto ai suoi abituali standard. Sabalenka conquista comunque il primo punto del torneo e parte con il piede giusto.

Sabalenka comincia il match in salita, tradita da diversi errori non da lei e da ben quattro doppi falli. La bielorussa fatica nella prima parte del set a trovare le contromisure al gioco di Muchova, che riesce a metterla in difficoltà negli scambi. Sul 5-4 in favore della ceca, però, la numero uno del mondo alza il ritmo, cambia marcia e conquista due game consecutivi, portandosi avanti. Muchova reagisce e ristabilisce la parità, trascinando il parziale al tie-break. Qui Sabalenka ritrova solidità e lucidità, riuscendo a imporsi e a conquistare il primo set 7-6(2) sul cemento di Indian Wells. Muchova perde il suo primo tie-break della stagione, arrivato soltanto a novembre, quando il calendario è ormai alle battute finali.

Nel secondo set la Tigre di Minsk ha alzato il livello del proprio gioco, pur senza raggiungere gli standard a cui ha abituato il pubblico. Sabalenka ha gestito meglio gli scambi, trovando buone soluzioni senza prendersi rischi eccessivi. La bielorussa ha comunque dovuto fare i conti con una Muchova particolarmente solida e difficile da affrontare, che ha continuato a metterla in difficoltà. Sul 5-3, quando Sabalenka sembrava ormai vicina alla chiusura, la ceca ha trovato la forza per recuperare il break e riportare il set in parità, approfittando di un momento di difficoltà della numero uno del seeding. Sabalenka, però, ha saputo reagire nel momento decisivo, ritrovando solidità e chiudendo il parziale sul 7-5. Un successo non privo di sofferenze, ma che permette alla bielorussa di conquistare il primo punto alle WTA Finals.