Ferrer entra, ma papà Christian riamane Team Leader: la nuova composizione del team di Ruud

Come annunciato in precedenza, David Ferrer sarà il nuovo allenatore di Casper Ruud. Il sito ufficiale del giocatore norvegese ha fatto chiarezza sulla nuova composizione della squadra. Difatti, il papà dell’ex numero 2 del mondo, Christian, non uscirà affatto dalla squadra. Anzi, proprio l’ex tennista norvegese resterà il Team Leader e avrà la responsabilità di tutta la squadra e del coordinamento della stessa. La base principale rimarrà la Norvegia.

David Ferrer e Pedro Clair, invece, saranno i cosiddetti “travelling coaches” che, come riporta il comunicato ufficiale, “accompagneranno Casper ai tornei e durante gli allenamenti nel corso della stagione”. Il documento prosegue poi ammettendo apertamente che “a parte rafforzare il team, non ci saranno cambiamenti. La struttura esistente e i rapporti lavorativi rimarranno come sono attualmente“. Una scelta all’insegna del miglioramento, ma soprattutto della continuità per provare a cambiare passo dopo una stagione buona ma non eccelsa. Nel 2026, infatti, Ruud ha conquistato gli ottavi di finale all’Australian Open e al Roland Garros, giocando anche la finale del Masters 1000 di Roma. Sulla terra capitolina, il norvegese si è arreso 6-4 6-4 a Jannik Sinner.