Sinner, l’indiscrezione di Valentino Rossi: “Il ginocchio gli dà fastidio”

Un incontro tra due campioni che hanno segnato lo sport italiano, ma anche l’occasione per fare il punto sulle condizioni di Jannik Sinner. Valentino Rossi è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella trasmissione “Deejay Chiama Italia”, dove ha condiviso alcuni dettagli del faccia a faccia con il tennista azzurro, avvenuto domenica 8 novembre a Milano.

I due si sono incontrati nell’albergo in cui alloggiavano e hanno finalmente avuto modo di conoscersi dopo alcuni contatti via messaggio. Nel corso della trasmissione, l’ex pilota ha parlato anche del problema al ginocchio che sta condizionando l’altoatesino, offrendo qualche indicazione sul suo stato attuale.

Per Sinner è intanto in programma un altro appuntamento nel capoluogo lombardo: martedì sarà protagonista di un evento con Allianz, durante il quale potrebbe fare chiarezza sulle proprie condizioni e sui programmi per la prossima stagione.

Rossi ha ricostruito così le circostanze che hanno portato all’incontro:

“Carlo, il mio preparatore, mi ha detto che aveva visto il preparatore di Sinner. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo”.

Sul problema fisico del tennista, invece, ha spiegato: “È qui per cercare di risolvere, gli dà un po’ di fastidio”.

Non sono mancati anche gli apprezzamenti per il numero 2 del ranking mondiale, del quale Rossi ha parlato con grande simpatia: “Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L’ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport (ride, ndr)”.

Ora l’attenzione si sposta sull’impegno di martedì a Milano, dove Sinner potrebbe tornare a parlare pubblicamente del proprio momento e delle prospettive in vista del 2027.