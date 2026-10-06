Djokovic, 102 titoli e una striscia storica: Pechino è ancora sua

Novak Djokovic continua a scrivere la storia del tennis. Il serbo conquista a Pechino il 102° titolo della carriera, il primo del 2026, e allunga una striscia di continuità iniziata nel 2006: da allora, in ogni stagione, Djokovic ha conquistato almeno un titolo.

Un risultato incredibile che lo porta a un solo trofeo di distanza da Roger Federer, fermo a 103, mentre davanti a lui resta Jimmy Connors a quota 109. Djokovic è dunque a sette titoli dal record dello statunitense.

Il successo di Pechino arriva però in una maniera tutt’altro che ideale, con il ritiro di Alex De Minaur all’inizio del secondo set. Un epilogo che non ridimensiona comunque una settimana ancora una volta straordinaria del serbo, capace di confermare il proprio monopolio assoluto sul torneo cinese.

A Pechino Djokovic ha ora un bilancio di 34 vittorie e 0 sconfitte, con appena cinque set persi in 34 partite. Sono inoltre 12 le vittorie contro giocatori della top 10 e ben sette i titoli conquistati nel torneo. Numeri semplicemente incredibili, che certificano il rapporto speciale tra Djokovic e Pechino.

Il 102° titolo arriva inoltre in un momento importante della stagione, perché permette al serbo di rilanciarsi nella corsa alle ATP Finals di Torino. Djokovic ha dichiarato proprio nella settimana di Pechino che, qualora dovesse riuscire a qualificarsi, prenderà parte al torneo di fine stagione.

A quasi 39 anni, dunque, Djokovic continua a inseguire nuovi traguardi e Pechino aggiunge un’altra pagina a una storia che sembra non voler finire.