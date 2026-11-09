Alcaraz e il sogno Finals: “Non so se sarò il favorito, ma voglio vincerle”

Dopo aver conquistato l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi, Carlos Alcaraz guarda già al prossimo appuntamento del calendario. Il murciano si prepara a raggiungere Torino per le ATP Finals, ultimo grande evento della stagione in programma dal 15 al 22 novembre. In conferenza stampa, il numero uno del mondo ha parlato delle proprie ambizioni, senza nascondere il desiderio di conquistare il prestigioso titolo di fine anno.
Alcaraz, però, non vuole lasciarsi condizionare dalle aspettative e dalle pressioni legate al ruolo di favorito. “Non so se a Torino sarò il favorito o meno: le Finals le voglio vincere un giorno”, ha dichiarato lo spagnolo, lasciando intendere quanto tenga a mettere in bacheca un trofeo che ancora gli manca.
Il classe 2003 ha poi ribadito la propria fiducia in vista dell’appuntamento piemontese, sottolineando la volontà di concentrarsi esclusivamente sul proprio tennis: “Non so se sarà quest’anno o l’anno prossimo, ma andrò a Torino con molta fiducia: penserò a giocare al meglio”.
Un messaggio chiaro: Alcaraz vuole arrivare a Torino con fiducia e provare a conquistare un titolo che ancora manca alla sua carriera. Lo spagnolo preferisce lasciare da parte le etichette di favorito e concentrarsi esclusivamente sul campo. Le ATP Finals rappresentano l’ultima occasione della stagione per aggiungere un altro trofeo alla propria bacheca.