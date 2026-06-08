US Open 2026, il doppio misto cambia di nuovo format: le novità principali

Dopo le discusse novità della passata edizione, nel 2026 il tabellone di doppio misto degli US Open si prepara a cambiare ancora. La novità principale è rappresentata dall’introduzione di una fase di qualificazione che vedrà al via otto coppie che si giocheranno l’accesso al tabellone principale. L’obiettivo del format sarà comunque quello di privilegiare le coppie formate da giocatori con il ranking più alto in singolare. Una formula che potrebbe dunque vedere fuori dai giochi tanti specialisti del doppio.
Lo scorso anno, Sara Errani e Andrea Vavassori riuscirono a confermarsi campioni dopo aver ricevuto una wild card per disputare il main draw.