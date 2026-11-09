WTA Finals, buona la prima per Errani e Paolini: esordio vincente a Indian Wells

Miglior esordio non si poteva desiderare! Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano una vittoria importante al debutto nelle WTA Finals di doppio a Indian Wells. Le due azzurre superano in rimonta le numero 2 del seeding, Katerina Siniakova e Taylor Townsend, imponendosi in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 10-8.

Le italiane vincono e convincono, inaugurando nel migliore dei modi il proprio cammino nel Gruppo 2. Una partita tutt’altro che semplice, contro una coppia di altissimo livello e tra le più temibili del tabellone. Dopo aver ceduto il primo set, Errani e Paolini hanno cambiato marcia, dominando il secondo parziale e completando l’opera al super tie-break, dove hanno avuto la meglio per 10-8.

Anche le statistiche confermano la buona prestazione delle azzurre: sono 65 i punti complessivamente conquistati, contro i 56 delle avversarie. Il duo italiano ha inoltre chiuso con il 69% di punti vinti con la prima di servizio, mentre Siniakova e Townsend hanno fatto leggermente meglio con il 74%. Un ace per le numero 2 del seeding, nessuno invece per le italiane.

Errani e Paolini torneranno in campo martedì 10 novembre, a partire dalle ore 21, per affrontare la coppia composta da Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, teste di serie numero 4. Le loro prossime avversarie hanno a loro volta inaugurato il torneo con una vittoria, superando Ellen Perez e Demi Schuurs in due set, con il punteggio di 6-0 6-4.