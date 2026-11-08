WTA Finals, Noskova parte forte: Kostyuk battuta in due set

Linda Noskova inaugura nel migliore dei modi il suo percorso alle WTA Finals di Indian Wells, superando l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-2, 6-4. La tennista ceca conquista una vittoria meritata, mostrando un tennis propositivo e convincente, soprattutto nella prima frazione.

L’avvio di partita è tutto a favore di Noskova, che impone subito il proprio ritmo, giocando con aggressività e grande pulizia nei colpi. Kostyuk fatica a trovare le contromisure e concede spazio all’iniziativa dell’avversaria, che chiude il primo set con un netto 6-2.

Nel secondo parziale l’ucraina prova a cambiare marcia, ritrovando maggiore continuità e riuscendo a tenere testa alla ceca. La partita diventa più equilibrata, ma Kostyuk continua a commettere diversi errori – tra cui i 6 doppi falli – e paga soprattutto le difficoltà al servizio, con percentuali particolarmente basse, poco sopra il 35%. Noskova riesce così a trovare lo spunto decisivo per portare a casa l’incontro. La tennista ceca ha inoltre sfruttato 4 palle break, confermando la propria efficacia nei momenti decisivi.

Un esordio convincente per la tennista ceca, che comincia nel migliore dei modi la sua avventura alle WTA Finals.