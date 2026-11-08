Wawrinka: “Sinner ha scelto bene, Norman lo terrà sulla strada giusta”

Stan Wawrinka conosce bene il valore del lavoro di Magnus Norman. Lo svedese lo ha accompagnato nei tre trionfi Slam della sua carriera, Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016, contribuendo in maniera decisiva all’impennata di un giocatore scopertosi, a 28 anni, capace di inserirsi nell’era dominata dai Big Three. Adesso Norman è pronto a iniziare una nuova avventura all’angolo di Jannik Sinner, una scelta che l’ex tennista svizzero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, considera particolarmente azzeccata: “Jannik ha fatto una grande scelta. È già il migliore al mondo, quindi non si tratta di cambiare il suo gioco, continuerà a focalizzarsi sulle linee già tracciate negli ultimi quattro anni. Magnus è molto abile a cogliere i piccoli dettagli e lavorare sull’aspetto mentale: come mantenere la calma e la lucidità nei momenti decisivi”.

Il metodo Norman

Per Wawrinka, uno dei principali punti di forza del suo ex allenatore risiede nella capacità di captare le esigenze dei giocatori e adattare il proprio approccio: “Magnus sa comprendere le persone. Sa quando spronare, quando restare in silenzio e quando, semplicemente, credere in te. Nel mio caso, mi ha trasmesso la convinzione di poter conquistare i titoli più importanti. Una fiducia del genere è qualcosa di molto raro”. Una qualità che potrebbe rivelarsi preziosa anche per Sinner, soprattutto nella gestione delle pressioni: “Credo possa aiutare Jannik a continuare a crescere e a mantenere viva la sua fame di vittorie, la cosa più difficile quando si è al vertice”.

L’eredità dei Big Three

Nel corso dell’intervista, Wawrinka ha ripercorso anche gli anni trascorsi a competere con Federer, Nadal e Djokovic, riconoscendo quanto quella generazione abbia alzato il livello del tennis: “Hanno costretto ogni giocatore a raggiungere un livello superiore. Ci sono stati molti anni in cui la situazione è stata dura, ma quando riuscivi a batterli sui palcoscenici più importanti, la sensazione era incredibile. Non cambierei nulla: mi hanno reso, senza dubbio, un giocatore migliore”. Tra i tre Slam conquistati, il primo, in Australia, conserva un significato particolare: “Melbourne 2014 rimarrà sempre speciale: è stato il primo, ha cambiato la mia vita e mi ha dimostrato che potevo stare a quel livello”.

Il futuro lontano dal campo

Wawrinka ha parlato anche della nuova generazione, indicando in João Fonseca uno dei giovani con maggiori qualità: “Ha qualcosa di speciale: la potenza, la personalità e il modo in cui sa godersi i grandi palcoscenici”. Quanto al proprio futuro, lo svizzero non immagina un passaggio immediato al ruolo di allenatore. Dopo tanti anni trascorsi nel circuito, la priorità sarà dedicarsi alla famiglia e alla vita lontano dai continui viaggi. Non esclude, però, di poter trasmettere un giorno la propria esperienza ai più giovani: “Il tennis, però, farà sempre parte di me; un giorno mi piacerebbe condividere la mia esperienza con i giovani, magari più come mentore che come allenatore a tempo pieno”.