WTA 250 Hong Kong, Liu travolge Eala: finale senza storia, è trionfo americano

Claire Liu conquista il WTA 250 di Hong Kong, superando nettamente Alexandra Eala, seconda testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-3 6-0. La statunitense domina la finale in due set, lasciando pochissimo spazio alla tennista filippina, che non riesce a confermare i favori del pronostico e deve arrendersi dopo un torneo comunque positivo.
La partita prende subito una direzione precisa. Liu si aggiudica il primo parziale per 6-3, approfittando delle difficoltà di Eala, mai realmente in grado di trovare continuità. Nel secondo set il divario diventa ancora più evidente: la statunitense non concede nulla, rifila un pesante bagel alla sua avversaria e chiude la finale con un netto 6-0.
A fare la differenza sono soprattutto i numeri al servizio. Eala raccoglie appena il 47% dei punti complessivi alla battuta, vincendo il 58% dei punti con la prima e il 45% con la seconda. Decisamente più efficace Liu, che conquista l’88% dei punti con la prima di servizio.
Anche in risposta la statunitense fa la differenza: cinque palle break convertite su nove, contro l’unica sfruttata dalla filippina sulle quattro avute a disposizione. Per Eala resta il percorso fino alla finale, dalla vittorie su Parks all’esordio fino a quella della greca Maria Sakkari in semifinale. A Hong Kong, però, l’ultimo ostacolo si rivela insuperabile: Liu si prende il titolo con una prestazione dominante.