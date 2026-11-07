WTA Finals 2026, c’è il forfait di Rybakina: al suo posto Kostyuk

Elena Rybakina si ritira dalle WTA Finals 2026. Al posto della numero uno al mondo subentra Marta Kostyuk, che all’esordio affronterà Linda Noskova.

“Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare a tutti i miei fan e sostenitori che, purtroppo, devo ritirarmi dalle WTA Finals di quest’anno – le parole della kazaka -. Ho vissuto una stagione incredibile, ma il mio corpo non è fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po’ di tempo a riposare e recuperare a casa, preparandomi per la stagione 2027. Le WTA Finals sono un torneo molto speciale e auguro a tutte le partecipanti buona fortuna per questa settimana. Non vedo l’ora di tornare a Indian Wells a marzo“.