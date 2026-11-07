Montepremi e Punti

Montepremi Atp Stoccolma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Lorenzo Musetti a Cincinnati nel 2026
Lorenzo Musetti - Foto Trent Patterson/ipa-agency.net

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Stoccolma, in programma dall’8 al 14 novembre. Prima di ammirare i migliori della stagione in quel di Torino, c’è ancora spazio per un torneo Atp in calendario. Si gioca indoor a Stoccolma uno degli eventic con maggiore tradizione del circuito maggiore. Taylor Fritz è la prima testa di serie e proverà magari a digerire la sconfitta di Parigi contro Alcaraz con match point che ha significato anche addio alle Finals. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 STOCCOLMA 2026

PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)

SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)

FINALE – € 64.195 (150 punti)

VINCITORE – € 110.055 (250 punti)

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