Montepremi Atp Stoccolma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Stoccolma, in programma dall’8 al 14 novembre. Prima di ammirare i migliori della stagione in quel di Torino, c’è ancora spazio per un torneo Atp in calendario. Si gioca indoor a Stoccolma uno degli eventic con maggiore tradizione del circuito maggiore. Taylor Fritz è la prima testa di serie e proverà magari a digerire la sconfitta di Parigi contro Alcaraz con match point che ha significato anche addio alle Finals. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 STOCCOLMA 2026
PRIMO TURNO – € 7.775 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 12.695 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 21.865 (50 punti)
SEMIFINALE – € 37.735 (100 punti)
FINALE – € 64.195 (150 punti)
VINCITORE – € 110.055 (250 punti)