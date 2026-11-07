Fritz e la delusione di Parigi: “Una delle sconfitte più dolorose della mia carriera”

“Esprimere a parole quanto faccia male questa sconfitta è impossibile”. Queste le parole di Taylor Fritz che con un post sul proprio profilo Instagram ha commentato la sconfitta subita ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2026 per mano di Carlos Alcaraz, autore di una rimonta strepitosa per (10)6-7 7-5 6-3 che ha regalato al connazionale Rafael Jodar un biglietto per Torino. Una sconfitta a dir poco dolorosa per l’americano che ha fallito ben due match-point che l’avrebbero mandato di diritto alle Nitto ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre.

“Ho dato tutto, sono andato vicinissimo alla vittoria. In gioco c’era tantissimo, volevo a tutti i costi la qualificazione per le Finals – ha scritto il californiano -. Non so ancora cosa pensare, ma quello che so per certo è che devo rimettermi al lavoro e che ho ancora molto da migliorare, ora che sono abbastanza in salute per farlo”. Fritz, infatti, è reduce da una stagione complicata a livello di infortuni, su tutti il problema al ginocchio che lo ha tormentato per mesi. Arrivato a Parigi in grande forma, lo statunitense, che ha chiuso all’undicesimo posto nella Race (3050 pti), non è riuscito per pochissimo a centrare la terza qualificazione consecutiva per il torneo di fine stagione, in cui nel 2024 ha anche raggiunto la finale (sconfitta contro Jannik Sinner).

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