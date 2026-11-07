Tabellone ATP 250 di Stoccolma 2026: tutti gli accoppiamenti, Musetti con un bye al primo turno

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Stoccolma 2026, l’ultimo torneo ATP prima delle Finals di Torino (da notare il fatto che i punti ottenuti nella capitale svedese conteranno per la Race del 2027. Quella del 2026 finisce con il Masters 1000 di Parigi). Saranno Taylor Fritz e Casper Ruud a guidare il seeding. Uno solo l’italiano presente in tabellone, si tratta di Lorenzo Musetti. Da testa di serie numero tre, l’azzurro salterà il primo turno grazie a un bye, mentre al secondo aspetta il vincente tra un qualificato, ancora da decidersi, e Leo Borg, figlio di Bjorn, presente grazie a una wild card.
Presenti invece nel tabellone di qualificazione anche Francesco Passaro e Lorenzo Sonego, opposti al primo turno rispettivamente a Nikoloz Basilasvhili e Olle Wallin. Di seguito il tabellone principale completo dell’ATP 250 di Stoccolma 2026
Il tabellone
(1) Fritz – bye
Duckworth vs Norrie
Rinderknech vs Kecmanovic
Rune vs (8) Bergs
(3) Musetti – bye
(WC) Borg vs Q
Machac vs Q
Vallejo vs (7) Humbert
(6) Michelsen vs Hanfmann
(WC) Ymer vs J.M. Cerundolo
Q vs Halys
(4) Tabilo – bye
(5) Etcheverry – (WC) Dahlin
Tirante – Munar
Van Assche – Q
(2) Ruud – bye