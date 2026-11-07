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Programma WTA Finals Indian Wells 2026 in tv: qualificati, calendario con date, orari, copertura streaming

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
2 Min Read
Elena Rybakina allo US Open 2026
Elena Rybakina - Foto Andrew Schwartz/SIPA/ipa-agency.net

Chi trasmette le WTA Finals

Le partite delle WTA Finals 2026 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis, il canale ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel, oltre che in streaming su SuperTennis+.

Contents

Programma, date e orari ATP Finals 2026

Domenica 8/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Lunedì 9/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Martedì 10/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Mercoledì 11/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Giovedì 12/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Venerdì 13/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 singolari e 2 doppi a seguire

Sabato 14/11 – a partire dalle 21:00 italiane: 2 semifinali di singolare e 2 semifinali di doppio a seguire

Domenica 15/11 – Finale singolare (ore 21:00); finale doppio a seguire

Le otto qualificate

Dopo che l’infortunio di Iga Swiatek rimediato nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan contro l’amica Maia Chwalinska ha chiamato fuori causa l’ex numero uno del mondo dalla corsa a Indian Wells, si è completato il quadro delle 8 pretendenti all’ultimo titolo della stagione WTA: si tratta di Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Karolina Muchova e Linda Noskova.

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