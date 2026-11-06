Programma ATP Finals Torino 2026 in tv: qualificati, calendario con date, orari, copertura streaming

Chi trasmette le ATP Finals
Sky Sport anche quest’anno detiene i diritti delle Atp Finals di Torino e seguirà il torneo dal primo all’ultimo punto sia del singolare che del doppio sui suoi canali, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis a fare da riferimento. Il tutto condito da approfondimenti all’inizio, durante e al termine delle varie giornate. Il 2026 vedrà l’aggiunta di Sport Mediaset, che avrà i diritti per otto incontri nell’arco della settimana. Si rinnova anche l’accordo con la RAI, che trasmetterà su RAI 2 in chiaro un match al giorno. Il torneo sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay (un match al giorno).
Programma, date e orari ATP Finals 2026
Domenica 15/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Domenica 15/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Lunedì 16/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Lunedì 16/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Martedì 17/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Martedì 17/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Mercoledì 18/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Mercoledì 18/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Giovedì 19/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Giovedì 19/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Venerdì 20/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)
Venerdì 20/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)
Sabato 21/11 – Sessione diurna: 1 semifinale doppio (ore 12:00); 1 semifinale singolare (ore 14:30)
Sabato 21/11 – Sessione serale: 1 semifinale doppio (ore 18:00); 1 semifinale singolare (ore 20:30)
Domenica 22/11 – Finale doppio (ore 15:00); finale singolare (ore 18:00)
Gli otto qualificati
Dopo la giornata di venerdì 6 novembre, in cui si sono giocati i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2026, abbiamo il quadro definitivo degli otto partecipanti che si contenderanno il titolo nel capoluogo piemontese. Escluso Jannik Sinner, a Torino si sfideranno Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar.