Programma ATP Finals Torino 2026 in tv: qualificati, calendario con date, orari, copertura streaming

Chi trasmette le ATP Finals

Sky Sport anche quest’anno detiene i diritti delle Atp Finals di Torino e seguirà il torneo dal primo all’ultimo punto sia del singolare che del doppio sui suoi canali, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis a fare da riferimento. Il tutto condito da approfondimenti all’inizio, durante e al termine delle varie giornate. Il 2026 vedrà l’aggiunta di Sport Mediaset, che avrà i diritti per otto incontri nell’arco della settimana. Si rinnova anche l’accordo con la RAI, che trasmetterà su RAI 2 in chiaro un match al giorno. Il torneo sarà infine disponibile in streaming sulle piattaforme NOW (previo abbonamento), Sky Go (e abbonati Sky) e RaiPlay (un match al giorno).

Domenica 15/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Domenica 15/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)

Lunedì 16/11 – Sessione diurna: 1 doppio (ore 11:30); 1 singolare (ore 14:00)

Lunedì 16/11 – Sessione serale: 1 doppio (ore 18:00); 1 singolare (ore 20:30)