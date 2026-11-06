Masters 1000 Parigi 2026: Alcaraz batte Fritz, Jodar vola alle ATP Finals

È Carlos Alcaraz a decidere chi entra nel paradiso del tennis. Il programma del Masters 1000 di Parigi 2026, insieme alle coincidenze di classifica e i risultati della settimana, ha messo il numero tre del mondo nella posizione di poter decidere chi sarebbe stato l’ultimo qualificato alle ATP Finals 2026 di Torino. Giudice spietato, Carlitos ha posto fine alle speranze di Taylor Fritz, battuto 6-7(10) 7-5 6-3 ai quarti di finale, consegnando l’ultimo biglietto disponibile per Torino a Rafael Jodar.

La partita

Lo spettacolo non ha deluso. I due sono soliti darsi battaglia: nonostante i testa a testa dicessero 6 a 1 per Alcaraz prima di questa occasione, ci sono stati diversi match e set lottati tra i due. Nessuno più del primo parziale di questa partita, nel quale lo spagnolo ha servito sul 5-4, prima di perdere il game e il tie-break dopo tre set point a favore non sfruttati. Il servizio e il dritto di Fritz hanno cominciato a macinare sempre più punti, dando ampia dimostrazione del livello potenziale dello statunitense in condizioni veloci indoor.

Arrivato sul punto di chiudere il match, Taylor si è visto strappare dalle mani il controllo della situazione: il secondo set è stato una fuga di prigione delle migliori, durante la quale Alcaraz ha annullato due match point (uno al servizio e uno in risposta) all’interno di una striscia di 4 game consecutivi che lo hanno portato al terzo set. Fritz ha poi accusato un quasi inevitabile calo psico-fisico, cedendo la battuta nel quarto game e con esso la partita.

La Race

Ecco il quadro completo degli otto qualificati alle ATP Finals 2026 di Torino.