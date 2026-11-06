Masters 1000 Parigi: Shelton batte Paul, Tiafoe stacca il pass per le ATP Finals

Ben Shelton si aggiudica il derby statunitense contro Tommy Paul e conquista un posto in semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’americano si impone con il punteggio di 6-4 4-6 6-3, interrompendo definitivamente la corsa del connazionale verso le ATP Finals di Torino. La sconfitta di Paul consegna infatti la qualificazione matematica a Frances Tiafoe, già eliminato dal torneo per mano di Quentin Halys.

Shelton vola in semifinale

Una vittoria importante per Shelton, che prosegue il proprio cammino nella capitale francese. Dopo essersi aggiudicato il primo set per 6-4, il numero 3 del seeding ha dovuto fare i conti con la reazione di Paul, capace di riportare il confronto in equilibrio vincendo il secondo parziale con lo stesso punteggio.

Nel set decisivo, però, Shelton ha cambiato marcia, trovando l’allungo necessario per chiudere sul 6-3 e staccare il pass per le semifinali. Adesso attende il vincitore della sfida tra Van Assche e Hijikata

Tiafoe qualificato, ultimo posto tra Fritz e Jodar

La vittoria di Shelton ha anche un’importante conseguenza nella Race to Turin. A Frances Tiafoe bastava infatti un successo in uno dei due quarti di finale tra Shelton e Paul oppure tra Alcaraz e Fritz per ottenere la certezza matematica della qualificazione. Il primo scenario si è concretizzato, permettendo allo statunitense di festeggiare il pass per Torino nonostante l’eliminazione rimediata contro Halys.

Resta invece da assegnare l’ultimo posto disponibile, con Taylor Fritz e lo spagnolo Rafael Jodar ancora in corsa. Quest’ultimo ha già terminato il proprio torneo, dopo la sconfitta contro Casper Ruud di martedì, e adesso spera in un successo di Alcaraz contro Fritz. Se invece sarà lo statunitense a imporsi, sarà proprio lui a conquistare l’ultimo biglietto per le ATP Finals, lasciando Jodar fuori dal torneo dei Maestri.