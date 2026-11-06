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Vagnozzi, il saluto a Cahill: “Con te al mio fianco sono diventato un allenatore migliore”

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Simone Vagnozzi e Darren Cahill a Roma
Simone Vagnozzi e Darren Cahill - Foto Foto Felice Calabro'

Anche Simone Vagnozzi ha salutato Darren Cahill, che ha ufficialmente interrotto la collaborazione con Jannik Sinner dopo quasi cinque anni di successi. Il numero due del mondo, a inizio dicembre, inizierà il sodalizio con Magnus Norman, che affiancherà lo stesso Vagnozzi già in vista della preparazione della prossima stagione.

Grazie per tutto, amico mio – le parole del coach marchigiano via social -. Sono stati 5 anni fantastici, pieni di soddisfazione e successo, ma anche di rispetto e amicizia! Con te al mio fianco, sono diventato un allenatore migliore! So che questo non è un addio, perché saremo sempre una famiglia, una famiglia ovunque, tranne che su un campo da golf. Ti auguro il meglio per tutto ciò che ti aspetta. Ci vediamo presto, amico“.

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