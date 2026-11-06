Sinner, ufficiale la fine della collaborazione con Cahill: Norman affiancherà Vagnozzi da inizio dicembre

È ufficiale la fine della collaborazione tra Jannik Sinner e Darren Cahill. Dopo quattro anni insieme, l’australiano lascia il team dell’azzurro: al suo posto arriverà lo svedese Magnus Norman, che da inizio dicembre affiancherà Simone Vagnozzi nella guida tecnica del numero uno italiano. Per salutare il suo ormai ex allenatore, Sinner ha pubblicato un lungo e toccante messaggio su Instagram, ripercorrendo i momenti più significativi di un rapporto che è andato ben oltre il tennis.

Parole cariche di riconoscenza e affetto, con cui Sinner ha voluto sottolineare quanto Cahill abbia inciso sulla sua crescita personale e professionale. “Nel 2022 ero soltanto un ragazzo magro, che studiava, cercava di imparare e aveva tante domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte, mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei entrato nella mia vita come uno dei miei allenatori, ma molto rapidamente sei diventato molto più di questo: una persona di cui potermi fidare, su cui poter contare, un amico”.

L’azzurro ha poi ricordato i tanti momenti condivisi nel corso di queste stagioni, andando oltre i risultati e i successi ottenuti sul circuito: “Abbiamo vissuto tantissime cose insieme. Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025 e, in qualche modo, sembrava che non riuscissi mai a liberarmi di te. Ma la verità è che ciò che ricorderò maggiormente sarà tutto quello che c’è stato intorno alle partite: le lunghe ore sul campo di allenamento, i voli, le cene e le risate. Anche nei giorni più difficili, tu c’eri sempre”.

Sinner ha dedicato spazio anche all’importanza degli insegnamenti ricevuti, non soltanto dal punto di vista tennistico: “Con te siamo stati più di una squadra. Mi hai insegnato tanto, mi hai sempre ricordato che per essere un bravo giocatore bisogna prima di tutto essere una brava persona e che anche le situazioni più complicate possono diventare semplici”.

Non è mancato un riferimento ironico alle lezioni di golf che il campione italiano spera di aver trasmesso al suo ormai ex allenatore. Poi, il pensiero più personale: “Mi mancherà alzare lo sguardo dopo un grande punto e vederti nel mio angolo. So quanto ti ho chiesto in questi anni e non lo do per scontato. Gran parte di ciò che sono oggi, come giocatore e come persona, lo devo a te”.

Infine, il ringraziamento conclusivo, esteso anche alla famiglia di Cahill: “Non dimenticherò nemmeno un giorno di tutto questo. Grazie, amico mio, per ogni cosa. È stato un privilegio”.

Il comunicato

Jannik Sinner e Darren Cahill interromperanno la loro collaborazione al termine della stagione 2026, dopo un percorso iniziato nel giugno 2022 e ricco di successi. L’australiano è entrato nello staff dell’azzurro affiancando Simone Vagnozzi, diventando una figura fondamentale nella sua crescita. Insieme hanno conquistato cinque titoli Slam e due ATP Finals, oltre a raggiungere la vetta del ranking mondiale nel giugno 2024. Nel comunicato, Sinner e Cahill hanno espresso reciprocamente gratitudine e affetto, sottolineando l’importanza del rapporto costruito in questi anni, destinato a proseguire anche al di fuori del campo. La squadra azzurra accoglierà inoltre una nuova figura: Magnus Norman, ex numero 2 del mondo, entrerà nello staff all’inizio di dicembre e lavorerà al fianco di Vagnozzi.

