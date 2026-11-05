Borges, dalle qualificazioni ai quarti: nessun lucky loser c’era mai riuscito

Una seconda possibilità trasformata in un’impresa. Nuno Borges continua a sorprendere al Masters 1000 di Parigi, dove ha conquistato l’accesso ai quarti di finale partendo addirittura dalle qualificazioni. Il portoghese aveva infatti mancato l’ingresso nel tabellone principale, ma il ripescaggio come lucky loser gli ha permesso di rimettersi in gioco. Da quel momento non ha più sbagliato un colpo.

Il suo cammino nella capitale francese è stato impeccabile: prima il successo contro il giovane Kouamé, poi l’eliminazione di Karen Khachanov e infine la netta affermazione su Ignacio Buse, travolto con un punteggio che gli ha lasciato appena due game.

Con questo risultato Borges ha scritto una piccola pagina di storia del torneo. Nessun lucky loser, infatti, era mai riuscito a spingersi fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Una qualificazione che sembrava sfumata si è trasformata in un’occasione per entrare nella storia.