Masters 1000 Parigi, Musetti si ferma contro Van Assche: il francese elimina l’azzurro

Si interrompe contro Luca Van Assche la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi. Dopo aver superato Hubert Hurkacz e Alexander Zverev nei turni precedenti, il carrarino deve arrendersi al padrone di casa, che conquista una vittoria di grande prestigio dopo poco più di due ore e mezza di gioco, con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, staccando il pass per il turno successivo, dove ad aspettarlo ci sarà la sorpresa del torneo Hijikata.

Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca all’azzurro. Van Assche era riuscito a prendere il controllo della partita, mettendo in mostra il proprio repertorio e trovando le soluzioni per arginare il tennis del tennista azzurro. Nel secondo parziale, però, Musetti cambia marcia e alza sensibilmente il livello del proprio gioco. Il carrarino aumenta l’intensità degli scambi, costringe il francese a rincorrere e pareggia i conti con un convincente 6-3.

La partita si decide così al terzo e ultimo set, nel quale il padrone di casa riesce a confermare il proprio momento positivo. Musetti prova a reagire e a ritrovare le sensazioni dei primi giochi, ma Van Assche continua a spingere, trovando continuità e lucidità nei momenti decisivi. Il francese completa così la rimonta con un 6-4, firmando una vittoria importante contro uno dei protagonisti più attesi del torneo.

L’ex numero 5 del mondo arrivava all’appuntamento senza aver ancora perso un set al Masters 1000 di Parigi. Inoltre, aveva già battuto Van Assche poche settimane fa, il 23 ottobre, sempre in Francia, in occasione dell’ATP 500 di Lione. Questa volta, però, il giovane transalpino è riuscito a prendersi la rivincita davanti al proprio pubblico.

Per Van Assche ora ci sarà la sorpresa Hijikata, che dopo aver sconfitto Djokovic ha bissato il successo contro l’argentino Etcheverry. Si chiude il percorso parigino di Musetti, che dopo le vittorie contro Hurkacz e Zverev non riesce a completare un’altra impresa.