Parigi, la vittoria di Musetti su Zverev è la 16ª di un italiano contro un numero 1 al mondo

Con una delle più belle prestazioni della sua stagione, e forse anche della sua carriera, Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026. Lo ha fatto battendo il numero uno al mondo Alexander Zverev con il punteggio di 7-6(5) 6-2 dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Il tedesco era al suo primo match da leader del ranking Atp.

Una partita girata senza dubbio nel tie-break del primo parziale, dove Lorenzo ha recuperato da uno svantaggio di 5-2 per chiudere 7-5 conquistando cinque punti di fila. Il tennista di Carrara ha così firmato la 16ª vittoria di un italiano contro un numero uno al mondo. Musetti era già riuscito in questa impresa al Masters 1000 di Montecarlo 2023, quando agli ottavi di finale ebbe la meglio su Novak Djokovic con lo score di 4-6 7-5 6-3.

Musetti come Sinner

Lorenzo è così diventato appena il secondo azzurro nella storia a battere più volte un numero uno del mondo. Prima di lui ci era riuscito, ovviamente, Jannik Sinner. La prima volta dell’altoatesino risale alla semifinale del Masters 1000 di Miami 2023, vinta contro l’allora numero uno Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2.

Per Jannik arrivò, quell’anno, anche il successo su Novak Djokovic nel Round Robin delle Nitto ATP Finals. Qualche settimana più tardi, la vittoria sul serbo in semifinale di Coppa Davis che diede il là al successo della nazionale capitanata da Filippo Volandri nella competizione.

Con il trionfo su Zverev a Parigi, Musetti si è portato anche al secondo posto per vittorie contro i numeri 1 alle spalle dello stesso Sinner, che ci è riuscito in ben 6 occasioni. Dietro di lui, con Musetti c’è Adriano Panatta a quota 2, prima di Corrado Barazzutti, Gianluca Pozzi, Filippo Volandri, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Luca Nardi con un solo successo.

Tutte le vittorie azzurre sui n. 1 del mondo

Corrado Barazzutti – Ilie Nastase, quarti di finale ATP Monaco 1974: 3-6 7-6 6-1

Adriano Panatta – Jimmy Connors, finale ATP Stoccolma 1975: 4-6 6-3 7-5

Adriano Panatta – Jimmy Connors, primo turno ATP Houston 1977: 6-1 7-5

Gianluca Pozzi – Andre Agassi, ottavi di finale ATP Queen’s 2000: 4-6 3-2, ritiro

Filippo Volandri – Roger Federer, ottavi di finale Masters 1000 Roma 2007: 6-2 6-4

Fabio Fognini – Andy Murray, secondo turno Masters 1000 Roma 2017: 6-2 6-4

Lorenzo Sonego – Novak Djokovic, quarti di finale ATP 500 Vienna 2020: 6-2 6-1

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, semifinale Masters 1000 Miami 2023: 6-7(4) 6-4 6-2

Lorenzo Musetti – Novak Djokovic, ottavi di finale Masters 1000 Monte-Carlo 2023: 4-6 7-5 6-4

Jannik Sinner – Novak Djokovic, round robin ATP Finals 2023: 7-5 6-7(5) 7-6(2)

Jannik Sinner – Novak Djokovic, semifinale Coppa Davis 2023: 6-2 2-6 7-5

Jannik Sinner – Novak Djokovic, semifinale Australian Open 2024: 6-1 6-2 6-7(6) 6-3

Luca Nardi – Novak Djokovic, terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024: 6-4 3-6 6-3

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finale ATP Finals 2025: 7-6(4) 7-5

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finale Masters 1000 Monte-Carlo 2026: 7-6(5) 6-3

Lorenzo Musetti – Alexander Zverev, secondo turno Masters 1000 Parigi 2026: 7-6(5) 6-2