A che ora si gioca oggi Musetti-Van Assche? Diretta tv ottavi di finale Masters 1000 Parigi 2026

Lorenzo Musetti contro Luca Van Assche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi 2026. L’azzurro, reduce dal titolo conquistato nel ‘250’ di Lione e dall’ottimo livello mostrato al ‘500’ di Vienna, vuole proseguire la corsa in Francia. Nel turno precedente ha sconfitto il nuovo numero 1 del mondo Alexander Zverev con una prestazione super e adesso sogna in grande nella capitale.

Musetti-Van Assche, i precedenti

Sarà il terzo incontro tra Musetti e Van Assche. Lo score è di 1-1 e l’ultima sfida tra i due è stata proprio ai quarti di finale a Lione, vinta dal carrarino al termine di una vera e propria battaglia – 7-6(5) (7)6-7 6-4 -. Il primo match, invece, lo vinse il francese al secondo turno dell’Australian Open 2024 al quinto set.

Orario e dove vederla

La sfida tra Musetti e Van Assche andrà in scena giovedì 5 novembre, nel terzo match dalle 11.00 sul Centrale al termine dell’incontro tra Ben Shelton e Arthur Rinderknech. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky – o SkySportUno (201) o SkySportTennis (203), e in diretta streaming su Sky GO e Now TV.