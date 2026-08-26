Quanto guadagnano Cobolli e Bencic nel doppio misto Us Open 2026: soldi, montepremi

Il montepremi del doppio misto degli US Open 2026, con quanto guadagnato da Flavio Cobolli e Belinda Bencic fin qui a Flushing Meadows. La coppia italo-elvetica tornerà questa notte in campo per la semifinale contro Monfils/Svitolina e poi per l’eventuale finale in caso di vittoria. Come già accaduto lo scorso anno, questo nuovo format con al via anche tanti campioni del singolare sta riscuotendo successo a New York e anche il prize money continua ad aumentare.

A CHE ORA SEMIFINALI E FINALE

MONTEPREMI COMPLESSIVO DOPPIO MISTO

Con il raggiungimento della semifinale, Cobolli e Bencic hanno già guadagnato 250 mila dollari, da divedere ovviamente tra i due. Da questo momento in poi ogni vittoria vale “doppio”. Superando in semifinale Monfils/Svitolina si passerebbe a un bottino di 500.000$. Un’eventuale conquista del trofeo varrebbe invece 1 milione di dollari di montepremi.