Semifinali e finale doppio misto Us Open 2026 in tv: data, orario e streaming Cobolli/Bencic

Data, orario e dove seguire in diretta Cobolli/Bencic e le fasi finali del doppio misto degli US Open 2026. Anche quest’anno c’è un po’ d’Italia protagonista a Flushing Meadows in questo evento che apre l’ultimo Slam stagionale. Dopo due successi consecutivi da parte della coppia Errani/Vavassori, ci proverà Flavio Cobolli a inserire il suo nome nell’albo d’oro. Il romano, in coppia con l’elvetica, ha superato brillantemente i primi due turni e questa notte sarà tempo di semifinali ed eventuale atto conclusivo. Sfida contro la coppia marito&moglie composta da Monfils e Svitolina. Poi, in caso di vittoria, si va per il titolo contro Muchova/Mensik o Andreeva/Rublev.

MONTEPREMI DOPPIO MISTO

DATA E ORARIO SEMIFINALI E FINALE DOPPIO MISTO

La semifinale del doppio misto Cobolli/Bencic contro Monfila/Svitolina si disputerà nella notte italiana tra mercoledì 26 e giovedì 27 agosto. Sarà il secondo match dall’01:00 dopo Muchova/Mensik o Andreeva/Rublev. La finale avrà luogo a seguire, dopo qualche momento di riposo per le due coppie vincitrici delle semi. Tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro da SuperTennis, ma saranno visibili anche in diretta su Sky Sport. In streaming, gratuitamente su SuperTennis+ e previo abbonamento su NOW.