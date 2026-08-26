Federer torna sull’Arthur Ashe: battuto Roddick nell’esibizione dello US Open

L’Arthur Ashe Stadium ha riabbracciato Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero è stato protagonista di una serata speciale allo US Open, tornando sul campo che lo ha visto conquistare cinque titoli consecutivi tra il 2004 e il 2008.

A quasi quattro anni dal ritiro, Federer ha sfidato Andy Roddick in un match sulla distanza di un set. Il risultato ha premiato lo svizzero, che si è imposto 6-3 davanti al pubblico di New York. La serata è poi proseguita con il doppio. Federer ha condiviso il campo con John McEnroe, mentre dall’altra parte della rete si sono schierati Andre Agassi e Roddick. Anche in questo caso è arrivata una vittoria per Federer, con la coppia svizzero-statunitense che ha chiuso sul 7-5.

Al termine del singolare, Federer ha parlato del suo rapporto con New York e con gli US Open, ricordando gli anni dei suoi grandi successi. Il torneo occupa infatti un posto speciale nella sua carriera e nei suoi ricordi. Il campione svizzero ha ricordato anche il primo incontro disputato sull’Arthur Ashe contro Agassi, nel 2001. In quell’occasione arrivò una sconfitta netta per Federer, battuto 6-1, 6-2, 6-4.

A completare lo spettacolo presenti tante ccelebrità da Matthew McConaughey – attore del celebre film Interstellar – a Anna Wintour, da Serena Williams a Casper Ruud. Una serata diversa dal solito, ma ancora una volta con Federer al centro della scena sull’Arthur Ashe Stadium.