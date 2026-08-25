Entry List Wta Guadalajara 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Guadalajara 2026, in programma dal 14 al 20 settembre su campi in cemento all’aperto. Nessuna top-10 al via, come facilmente prevedibile nella settimana post-Us Open e con l’imconbente trasferta asiatica. Ma tabellone che potrebbe comunque essere di ottimo livello, impreziosito da due giocatrici che quest’anno si stanno esprimendo su alti livelli. Iva Jovic, ma soprattutto una Marta Kostyuk prontissima a varcare la soglia della top-10. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Guadalajara.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA GUADALAJARA 2026
1 MARTA KOSTYUK (UKR) 11
2 IVA JOVIC (USA) 16
3 ANNA KALINSKAYA 21
4 SARA BEJLEK (CZE) 35
5 JANICE TJEN (INA) 37
6 CRISTINA BUCSA (ESP) 38
7 MAGDALENA FRECH (POL) 41
8 LIUDMILA SAMSONOVA 43
9 MAYAR SHERIF (EGY) 49
10 ZEYNEP SONMEZ (TUR) 50
11 PEYTON STEARNS (USA) 53
12 CAMILA OSORIO (COL) 55
13 ASHLYN KRUEGER (USA) 56
14 MCCARTNEY KESSLER (USA) 58
15 ANTONIA RUZIC (CRO) 61
16 ALYCIA PARKS (USA) 63
17 DIANE PARRY (FRA) 66
18 RENATA ZARAZUA (MEX) 73
19 PANNA UDVARDY (HUN) 77