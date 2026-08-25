Bencic-Cobolli fermano Williams-Alcaraz: è semifinale allo US Open

Dopo lo show del turno precedente, Serena Williams e Carlos Alcaraz salutano il doppio misto dello US Open ai quarti di finale. A imporsi in meno di un’ora sono Belinda Bencic e Flavio Cobolli, capaci di superare la coppia più chiacchierata del torneo con il punteggio di 5-4, 4-1 e conquistare così un posto in semifinale.

Una partita nella quale i due tennisti hanno mostrato fin da subito grande solidità. La svizzera ha giocato un match molto ordinato, mentre l’azzurro ha offerto una prestazione convincente, riuscendo a mettere pressione agli avversari e a sfruttare le occasioni a disposizione.

Dall’altra parte, Alcaraz ha pagato inevitabilmente anche la lunga assenza dalle competizioni. Quello contro Bencic e Cobolli era infatti appena il secondo match ufficiale dello spagnolo dopo oltre quattro mesi lontano dai campi per l’infortunio al polso. Serena, invece, non è riuscita a ripetere l’impatto avuto nel match d’esordio.

Dopo un primo set combattuto e deciso soltanto sul 5-4, i due hanno preso il largo nel secondo parziale, chiudendo rapidamente sul 4-1 e staccando il pass per le semifinali.

Per Cobolli arriva così un’altra importante soddisfazione nel doppio misto dopo il titolo conquistato insieme a Bencic a Indian Wells. Ora, a New York, l’azzurro può continuare a sognare: in semifinale troverà la coppia formata da Elina Svitolina e Gaël Monfils.

Ci sarà quindi un italiano tra i migliori quattro del doppio misto dello US Open dopo l’eliminazione al primo turno di Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica della specialità.