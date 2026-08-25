Serena e Alcaraz fanno impazzire New York: vittoria all’esordio, al prossimo turno c’è Cobolli

Esordio vincente per il duo inedito composto da Serena Williams e Carlos Alcaraz nel doppio misto degli US Open. La leggenda statunitense e il campione spagnolo superano la coppia formata da Erin Routliffe e Lloyd Glasspool, imponendosi nel primo set con il punteggio di 5-3 e nel secondo per 4-1.

L’avvio non è dei migliori per Williams e Alcaraz, che si ritrovano sotto 1-3. La coppia avversaria parte infatti con maggiore convinzione e riesce a mettere in difficoltà i due campioni. Poi, però, arriva la reazione della coppia più attesa del torneo: Serena e Alcaraz cambiano ritmo, recuperano il break di svantaggio e ribaltano completamente l’inerzia del set, chiudendo sul 5-3.

Tra i due è soprattutto Serena Williams a mostrarsi subito in grande condizione. La statunitense gioca con personalità e incisività, mentre Alcaraz appare inizialmente più contratto e commette qualche errore di troppo. Con il passare dei game, però, anche lo spagnolo classe 2003 entra maggiormente nel match e la coppia prende progressivamente il sopravvento.

Nel secondo set Alcaraz e Williams continuano a spingere e prendono subito il controllo della partita. La coppia conquista tre game, mentre Routliffe e Glasspool riescono a conquistarne uno, con il set che si chiude sul 4-1. Il dato più significativo è però quello della striscia positiva: sette game consecutivi vinti complessivamente tra la fine del primo set e l’inizio del secondo, dopo il 3-1 iniziale in favore della coppia avversaria.

Routliffe e Glasspool partono bene e riescono a mettere in difficoltà gli avversari nella prima parte della sfida, ma alla lunga la maggiore qualità e l’esperienza di Williams, unite alla velocità e all’esplosività di Alcaraz, fanno la differenza. Serena conferma la grande condizione mostrata nel primo set, mentre lo spagnolo cresce progressivamente, limitando gli errori e trovando maggiore continuità.

A fare da cornice alla sfida anche un’atmosfera speciale sugli spalti, con tanto tifo e grande partecipazione del pubblico per vedere all’opera una coppia che unisce due generazioni e due protagonisti assoluti della storia e del presente del tennis. Nel prossimo match, Williams e Alcaraz affronteranno Belinda Bencic e Flavio Cobolli.