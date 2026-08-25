Doppio Misto US Open | Cobolli e Bencic, buona la prima: Zverev e Townsend ko

Flavio Cobolli e Belinda Bencic avanzano nel doppio misto dello US Open. Le teste di serie numero 4 del tabellone superano Alexander Zverev e Taylor Townsend con il punteggio di 4-2/4-2 e staccano il pass per il turno successivo. Una vittoria che permette alla coppia di proseguire il proprio percorso sui campi di Flushing Meadows.

Una coppia che continua a mostrare grande affiatamento. Dopo il successo ottenuto a Indian Wells, Cobolli e Bencic ritrovano subito le giuste sensazioni anche allo US Open, confermando una buona intesa e una solidità che si riflette soprattutto nella gestione dei momenti importanti. Contro Alexander Zverev e Taylor Townsend, una coppia che sulla carta poteva creare qualche difficoltà, i due riescono infatti a imporre il proprio ritmo fin dalle prime fasi dell’incontro.

Cobolli e Bencic giocano un match ordinato, senza concedere troppo agli avversari e mantenendo sempre il controllo della sfida. Il punteggio di 4-2 4-2 racconta bene l’andamento dell’incontro: due set gestiti con autorità e chiusi senza particolari complicazioni, grazie a una prestazione concreta e priva di passaggi a vuoto. La coppia numero 4 del seeding non si lascia sorprendere e porta a casa una vittoria importante per iniziare nel migliore dei modi il percorso newyorkese. Il livello del torneo, però, resta molto alto e il cammino è ancora lungo. Cobolli e Bencic avanzano così al turno successivo, consapevoli di poter competere con le migliori coppie presenti nel tabellone. L’intesa mostrata in campo rappresenta un’arma importante e, partita dopo partita, i due tennisti proveranno a spingersi il più avanti possibile nel doppio misto di Flushing Meadows.