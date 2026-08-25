Cade la coppia campione in carica: Errani-Vavassori ko con Rublev-Andreeva

Colpo di scena agli US Open nel doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica e vincitori delle ultime due edizioni del torneo, escono subito di scena al primo turno. La coppia italiana deve arrendersi alla formazione russa composta dalla giovane Mirra Andreeva e da Andrey Rublev, salutando così prematuramente il torneo di Flushing Meadows. Una sconfitta dolorosa per i detentori del titolo, arrivati a New York con l’obiettivo di confermarsi ancora una volta ai vertici del doppio misto.

Una sfida complicata già sulla carta, contro due avversari tutt’altro che banali. Rublev e Andreeva hanno confermato in campo tutta la loro qualità, riuscendo a sorprendere i campioni in carica Errani e Vavassori. La coppia italiana parte nel migliore dei modi e si aggiudica il primo set per 4-1, ma subisce la reazione dei russi nel secondo, perso con lo stesso punteggio. Si arriva così al match tie-break decisivo, dove i russi riescono a spuntarla per 11-9 e a infliggere ai detentori del titolo una dolorosa eliminazione al primo turno.

I vincitori hanno messo in mostra un tennis di alto livello, soprattutto nella seconda parte della sfida. Dopo aver incassato il 4-1 iniziale, Rublev e Andreeva non si sono disuniti e hanno alzato ritmo e intensità, riuscendo progressivamente a mettere in difficoltà la coppia italiana. Nel secondo set la loro pressione è aumentata e il 4-1 ha rimesso tutto in equilibrio, rimandando la decisione al match tie-break.

Nel momento decisivo, i russi hanno continuato a spingere e hanno venduto cara la pelle fino all’ultimo punto. Errani e Vavassori hanno provato a rimanere agganciati alla partita, ma sul finale Rublev e Andreeva hanno trovato le giocate necessarie per chiudere sul 11-9 e completare la rimonta.

Resta la delusione per i campioni in carica, costretti a salutare lo US Open già al primo turno e a interrompere così la corsa verso il terzo titolo consecutivo. Un’eliminazione certamente pesante per la coppia italiana, ma arrivata contro una formazione assolutamente da rispettare.