Qualificazioni US Open 2026, ritiro per Nardi contro Cinà: il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Luca Nardi nel corso del secondo set nel match di primo turno di qualificazione agli US Open contro Federico Cinà sul punteggio di 6-4 3-0 per il siciliano. Il giocatore pesarese aveva chiesto il medical timeout già al termine del terzo game della partita per un problema nella zona del ginocchio destro prima di essere costretto al ritiro.

RITIRO NARDI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Nardi perdente, Cinà vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.