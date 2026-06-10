Entry List Atp Challenger 2026 – Week 26: Milano, Brasov, Cary, Quito, Troyes

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 26 (29 giugno-05 luglio 2026). Mentre i top-100 si sfidano sull’erba di Wimbledon, chi no è riuscito a superare le quali dei Championships torna nel circuito ‘cadetto’, con di nuovo la terra rossa a dominare il calendario challenger. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la ventiseiesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 26 (29 GIUGNO-05 LUGLIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BRASOV
Maestrelli,Francesco ITA 126
Barrios Vera,Tomas CHI 138
Martinez,Pedro ESP 139
Misolic,Filip AUT 164
Piros,Zsombor HUN 183
Cina,Federico ITA 185
Mayot,Harold FRA 204
Pavlovic,Luka FRA 207
Bailly,Gilles Arnaud BEL 208
Midon,Lautaro ARG 210
Djere,Laslo SRB 225
Roncadelli,Franco URU 227
Gentzsch,Tom GER 229
Butvilas,Edas LTU 230
Ferreira Silva,Frederico POR 235
Moro Canas,Alejandro ESP 236
Squire,Henri GER 238
Andrade,Andy ECU 240
Tseng,Chun-Hsin TPE 245
Agamenone,Franco ITA 246
Smith,Keegan USA 252
Santamarta Roig,Andres ESP JR 10
Milic,Ognjen SRB NG 358
ALTERNATES
1 Justo,Guido Ivan (1) ARG 254
2 Nedic,Andrej (1) BIH 255
3 Jorda Sanchis,David (2) ESP 258
4 Gadamauri,Buvaysar (1) BEL 261
5 Jianu,Filip Cristian (1) ROU 263
6 Guillen Meza,Alvaro (1) ECU 266
7 Fatic,Nerman (2) BIH 267
8 Bar Biryukov,Petr (1) 273
9 Alcala Gurri,Max (2) ESP 275
10 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 280
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CARY
Schoolkate,Tristan AUS 123
McDonald,Mackenzie USA 125
Sakamoto,Rei JPN 149
Draxl,Liam CAN 163
Glinka,Daniil EST 171
Tomic,Bernard AUS 188
Mmoh,Michael USA 195
Chidekh,Clement FRA 200
Ficovich,Juan Pablo ARG 203
Broady,Liam GBR 209
Blanch,Darwin USA 219
Noguchi,Rio JPN 223
McCabe,James AUS 233
Uchida,Kaichi JPN 253
Ilagan,Andre USA 257
Sun,Fajing CHN 260
Cassone,Murphy USA 272
Watanuki,Yosuke JPN 292
Daniel,Taro JPN 293
Legout,Timo FRA CO 1
Kennedy,Jack USA NG 411
ALTERNATES
1 Hussey,Giles (1) GBR 294
PR 2 Ellis,Blake (1) AUS 295
3 Zhukayev,Beibit (1) KAZ 300
4 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 302
5 Martinez,Alex (1) ESP 313
6 Bicknell,Blaise (1) JAM 317
7 Kozlov,Stefan (1) USA 319
8 Sekulic,Philip (1) AUS 321
9 Shick,Braden (1) USA 324
10 Zink,Tyler (1) USA 328
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MILANO
Basilashvili,Nikoloz GEO 118
Diaz Acosta,Facundo ARG 128
Travaglia,Stefano ITA 134
Lajovic,Dusan SRB 140
Moller,Elmer DEN 151
Rodionov,Jurij AUT 153
Nardi,Luca ITA 159
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 161
Dellien,Hugo BOL 165
Passaro,Francesco ITA 166
Cecchinato,Marco ITA 172
Skatov,Timofey KAZ 175
Gojo,Borna CRO 178
Heide,Gustavo BRA 182
Cadenasso,Gianluca ITA 193
Barrena,Alex ARG 197
Kym,Jerome SUI 201
Gomez,Federico Agustin ARG 213
Kouame,Moise FRA 216
Vasami,Jacopo ITA JR 5
McDonald,Niels GER JR 8
Tobon,Miguel COL NG 473ALTERNATES
1 Martin Tiffon,Pol (1)ESP 221
2 Brancaccio,Raul (1) ITA 237
3 Napolitano,Stefano (1) ITA 243
4 Jorda Sanchis,David (1) ESP 258
5 Dedura,Diego (1) GER 262
6 Guillen Meza,Alvaro (2) ECU 266
7 Fatic,Nerman (1) BIH 267
8 Krumich,Martin (1) CZE 268
9 Damas,Miguel (1) ESP 271
10 Bar Biryukov,Petr (2) 273
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 QUITO
Mejia,Nicolas COL 167
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 270
La Serna,Juan Manuel ARG 290
Dellien,Murkel BOL 305
Varillas,Juan Pablo PER 307
Soto,Matias CHI 316
Mena,Facundo ARG 338
Galan,Daniel Elahi COL 347
Ribeiro,Eduardo BRA 386
Hardt,Nick DOM 390
Casanova,Hernan ARG 406
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 408
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 419
Hernandez,Alex MEX 457
Alves,Mateus BRA 460
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 462
Aboian,Valerio ARG 470
Sakamoto,Pedro BRA 495
Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 498
Gomez,Juan Sebastian COL 581
McCormick,Tristan USA 593
ALTERNATES
1 Dickerson,Ryan (1) USA 594
2 Fernandez,Bruno (1) BRA 609
3 Alvarez,Luis Carlos (1) MEX 617
4 Linde Palacios,Samuel Alejandro (1) COL 624
5 Zeitune,Maximo (1) ARG 646
6 Magadan,Alan (1) MEX 649
7 Nunez,Daniel Antonio (1) CHI 673
8 Heredia,Samuel (1) COL 692
9 Rodriguez,Johan Alexander (1) COL 693
10 Monzon,Ignacio (1) ARG 709
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TROYES
Giustino,Lorenzo ITA 211
Henning,Philip RSA 250
Hemery,Calvin FRA 276
Blanch,Dali USA 284
Feldbausch,Kilian SUI 287
Montes-De La Torre,Inaki ESP 295
Marmousez,Lilian FRA 298
Seyboth Wild,Thiago BRA 299
Coulibaly,Eliakim CIV 311
Mrva,Maxim CZE 312
Faurel,Thomas FRA 318
Marcondes,Igor BRA 323
Geerts,Michael BEL 330
Topo,Marko GER 331
Martineau,Matteo FRA 335
PR Alvarez Varona,Nicolas ESP 338
Bondioli,Federico ITA 341
Stricker,Dominic SUI 344
Caniato,Carlo Alberto ITA 353
Xilas,Ioannis GRE 356
Moeller,Marvin GER 360
Vasilev,Alexander BUL JR 3
Dhamne,Manas IND NG 373
ALTERNATES
1 Blancaneaux,Geoffrey (3) FRA 368
2 Dhamne,Manas (1) IND 373
3 Matusevich,Anton (1) GBR 376
4 Sharipov,Marat (1) 381
5 Zahraj,Patrick (1) GER 394
6 Pieri,Samuele (1) ITA 398
7 Nagel,Arthur (1) FRA 399
8 Balshaw,Felix (1) FRA 412
9 Vandermeersch,Cyril (1) FRA 413
10 Dutra da Silva,Daniel (3) BRA 415