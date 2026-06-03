Roland Garros, Arnaldi è il quarto giocatore con il ranking più basso a fare semifinale Slam dal 2000

Torneo dei sogni a Parigi per Matteo Arnaldi, che ha raggiunto al Roland Garros 2026 la prima semifinale Slam della carriera. Entrato in tabellone da numero 104 del mondo, il sanremese è il quarto giocatore con il ranking più basso dal 2000 a centrare la semifinale in un Major. Nel 21esimo secolo Vladimir Voltchkov a Wimbledon 2000 ci arrivò da numero 237 ATP, mentre Goran Ivanisevic riuscì nell’impresa di vincere Wimbledon 2001 da n.125 ATP. Il precedente più recente riguarda Aslan Karatsev, che fece semifinale all’Australian Open 2021 da n.114 ATP. Il primato assoluto lo detiene Bob Giltinan, che nel 1977 fece semifinale all’Australian Open-2 da numero 365 ATP.