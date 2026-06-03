NewsRoland Garros

Roland Garros, Arnaldi è il quarto giocatore con il ranking più basso a fare semifinale Slam dal 2000

By Tommaso de Laurentiis
2 Min Read
Matteo Arnaldi agli Internazionali d'Italia 2026
Matteo Arnaldi - Foto FITP
Torneo dei sogni a Parigi per Matteo Arnaldi, che ha raggiunto al Roland Garros 2026 la prima semifinale Slam della carriera. Entrato in tabellone da numero 104 del mondo, il sanremese è il quarto giocatore con il ranking più basso dal 2000 a centrare la semifinale in un Major. Nel 21esimo secolo Vladimir Voltchkov a Wimbledon 2000 ci arrivò da numero 237 ATP, mentre Goran Ivanisevic riuscì nell’impresa di vincere Wimbledon 2001 da n.125 ATP. Il precedente più recente riguarda Aslan Karatsev, che fece semifinale all’Australian Open 2021 da n.114 ATP. Il primato assoluto lo detiene Bob Giltinan, che nel 1977 fece semifinale all’Australian Open-2 da numero 365 ATP.
Per quanto riguarda il Roland Garros, dal 2000 in poi il record è di Arnaldi, mentre in generale Henri Leconte fece semifinale nel 1992 da numero 200 del mondo. Da menzionale anche Christophe Roger-Vasselin (Roland Garros 1983) e Flip Dewulf (Roland Garros 1997), semifinalisti da n.153 e n.122 ATP.

I giocatori con i ranking più basso ad aver fatto SF Slam

  • Bob Giltinan – n.365 ATP – Australian Open-2 1977
  • Vladimir Voltchkov – n.237 ATP – Wimbledon 2000
  • John McEnroe – n.235 ATP – Wimbledon 1977
  • Mark Edmondson – n.219 ATP – Australian Open 1975
  • Henri Leconte – n.200 ATP – Roland Garros 1992
  • John Marks – n.188 ATP – Australian Open 1978
  • Jimmy Connors – n.174 ATP – US Open 1991
  • Christophe Roger-Vasselin – n.153 ATP – Roland Garros 1983
  • Rod Frawley – n.133 ATP – Wimbledon 1981
  • Goran Ivanisevic – n.125 ATP – Wimbledon 2001
  • Filip Dewulf – n.122 ATP – Roland Garros 1997
  • Ray Ruffels – n.119 ATP – Australian Open 1975
  • Aslan Karatsev – n.114 ATP – Australian Open 2021
  • Patrick McEnroe – n.113 ATP – Australian Open 1991
  • Colin Dibley – n.106 ATP – Australian Open 1979
  • Tom Okker – n.104 ATP – Wimbledon 1978
  • Matteo Arnaldi – n.104 ATP – Roland Garros 2026
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS