Lo sfogo di Zverev: “Mi sembra di essere l’unico a dover spiegare perché sono numero uno al mondo”

Non è stata soltanto la sconfitta contro Lorenzo Musetti a lasciare l’amaro in bocca ad Alexander Zverev. Il tedesco, battuto dall’azzurro con il punteggio di 7-6 6-2, ha approfittato delle dichiarazioni successive all’incontro per esprimere il proprio disappunto nei confronti delle polemiche che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni.

Al centro della discussione c’è la sua posizione nel ranking mondiale e le considerazioni sul suo valore e sui risultati ottenuti. Un tema che sembra aver stancato il tedesco, deciso a rivendicare quanto conquistato nel corso della propria carriera.

“Negli ultimi giorni ero molto annoiato da questa polemica. Essere numero uno del mondo è il sogno di tutti i tennisti, ma allo stesso tempo mi sembra di essere l’unico che deve spiegare perché è numero uno al mondo. Nessuno deve spiegare se stesso tanto quanto devo farlo io. Merito di essere dove sono”, ha dichiarato Zverev.

Parole che testimoniano la poca pazienza del tedesco nei confronti delle continue discussioni sul suo status e sulla legittimità dei risultati raggiunti. Una presa di posizione netta, arrivata al termine di una giornata complicata sul campo, nella quale Musetti è riuscito a imporsi in due set.