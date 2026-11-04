Masters 1000 Parigi 2006, De Minaur fuori a sorpresa: Etcheverry vince in due set

Doveva essere il torneo della svolta, invece diventa una grande occasione mancata. Alex de Minaur saluta subito il Masters 1000 di Parigi, battuto da Tomas Martin Etcheverry 7-6(2) 6-3, e che di fatto spezza le ambizioni e la propria rincorsa alle ATP Finals di Torino. Per l’australiano arriva un’altra battuta d’arresto dopo la finale persa a Vienna, proprio nel momento più delicato della stagione.

L’eliminazione pesa soprattutto in ottica della Race di Torino. Dopo le sconfitte di Rafael Jodar e Frances Tiafoe, è arrivata quella del numero 10 della graduatoria. De Minaur aveva infatti la possibilità di approfittarne per avvicinarsi sensibilmente alla zona qualificazione, ma non è riuscito a superare l’ostacolo argentino.

Con il forfait di Jannik Sinner, che libera di fatto un posto tra gli otto partecipanti alle Finals, il nono della Race – come ben sappiamo – parteciperà alle Finals. Una prospettiva che rende ancora più pesante il passo falso dell’australiano, rimasto alle spalle dello spagnolo. Con altri tennisti come Djokovic che ora sperano nelle Finals.