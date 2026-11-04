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Masters 1000 Parigi 2006, De Minaur fuori a sorpresa: Etcheverry vince in due set

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Alex de Minaur agli Internazionali d'Italia 2026
Alex de Minaur - Foto FITP

Doveva essere il torneo della svolta, invece diventa una grande occasione mancata. Alex de Minaur saluta subito il Masters 1000 di Parigi, battuto da Tomas Martin Etcheverry 7-6(2) 6-3, e che di fatto spezza le ambizioni e la propria rincorsa alle ATP Finals di Torino. Per l’australiano arriva un’altra battuta d’arresto dopo la finale persa a Vienna, proprio nel momento più delicato della stagione.

L’eliminazione pesa soprattutto in ottica della Race di Torino. Dopo le sconfitte di Rafael Jodar e Frances Tiafoe, è arrivata quella del numero 10 della graduatoria. De Minaur aveva infatti la possibilità di approfittarne per avvicinarsi sensibilmente alla zona qualificazione, ma non è riuscito a superare l’ostacolo argentino.

Con il forfait di Jannik Sinner, che libera di fatto un posto tra gli otto partecipanti alle Finals, il nono della Race – come ben sappiamo – parteciperà alle Finals. Una prospettiva che rende ancora più pesante il passo falso dell’australiano, rimasto alle spalle dello spagnolo. Con altri tennisti come Djokovic che ora sperano nelle Finals.

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