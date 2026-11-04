Masters 1000 Parigi 2026: un super Musetti elimina Zverev, amara la prima da numero 1

Un super Lorenzo Musetti sconfigge Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 (7-6(5) 6-2 in 1 ora e 40 minuti) e ottiene la sua seconda vittoria in carriera contro il numero 1 del mondo. La prima risale al Masters 1000 di Monte-Carlo 2023, quando sconfisse Novak Djokovic agli ottavi di finale (4-6 7-5 6-4). Il carrarino gioca una partita di altissimo livello, in cui riesce a mettere in difficoltà Zverev con un lavoro continuo sul taglio della palla tramite l’uso del back e di tante variazioni.
Da segnalare una grande reazione nel tie-break del primo set, dove l’azzurro rimonta dallo svantaggio di 2-5 al 7-5 finale. Nel secondo parziale, invece, prende il comando delle operazioni e dilaga. Affronterà Luca Van Assche per un posto ai quarti di finale. Ottimo anche l’approccio dell’italiano: concentrazione altissima e poche lamentele, riuscendo a esprimere un livello di tennis che gli appartiene, ma che aveva faticato a mostrare nei mesi precedenti a causa dei problemi fisici. Una prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione di Musetti e che conferma quanto di buono fatto all’ATP 250 di Lione, dove l’italiano ha ritrovato un titolo che mancava dal 2022.
Vittorie italiane contro il numero 1 al mondo
Quella di Musetti è la 16esima vittoria di sempre per un italiano contro il numero 1 del mondo. L’ultima risale alla finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, dove Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz (7-6(5) 6-3). In precedenza, l’ultimo giocatore che non fosse Sinner a prendersi lo scalpo del numero 1 era stato Luca Nardi al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (6-4 3-6 6-3 ai danni di Novak Djokovic). Di seguito le 16 vittorie italiane contro il numero 1 al mondo:
- Corrado Barazzutti – Ilie Nastase, quarti di finale ATP Monaco 1974: 3-6 7-6 6-1
- Adriano Panatta – Jimmy Connors, finale ATP Stoccolma 1975: 4-6 6-3 7-5
- Adriano Panatta – Jimmy Connors, primo turno ATP Houston 1977: 6-1 7-5
- Gianluca Pozzi – Andre Agassi, ottavi di finale ATP Queen’s 2000: 4-6 3-2, ritiro
- Filippo Volandri – Roger Federer, ottavi di finale Masters 1000 Roma 2007: 6-2 6-4
- Fabio Fognini – Andy Murray, secondo turno Masters 1000 Roma 2017: 6-2 6-4
- Lorenzo Sonego – Novak Djokovic, quarti di finale ATP 500 Vienna 2020: 6-2 6-1
- Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, semifinale Masters 1000 Miami 2023: 6-7(4) 6-4 6-2
- Lorenzo Musetti – Novak Djokovic, ottavi di finale Masters 1000 Monte-Carlo 2023: 4-6 7-5 6-4
- Jannik Sinner – Novak Djokovic, round robin ATP Finals 2023: 7-5 6-7(5) 7-6(2)
- Jannik Sinner – Novak Djokovic, semifinale Coppa Davis 2023: 6-2 2-6 7-5
- Jannik Sinner – Novak Djokovic, semifinale Australian Open 2024: 6-1 6-2 6-7(6) 6-3
- Luca Nardi – Novak Djokovic, terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024: 6-4 3-6 6-3
- Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finale ATP Finals 2025: 7-6(4) 7-5
- Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finale Masters 1000 Monte-Carlo 2026: 7-6(5) 6-3
- Lorenzo Musetti – Alexander Zverev, secondo turno Masters 1000 Parigi 2026: 7-6(5) 6-2