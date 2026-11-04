Masters 1000 Parigi 2026: un super Musetti elimina Zverev, amara la prima da numero 1

Un super Lorenzo Musetti sconfigge Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 (7-6(5) 6-2 in 1 ora e 40 minuti) e ottiene la sua seconda vittoria in carriera contro il numero 1 del mondo. La prima risale al Masters 1000 di Monte-Carlo 2023, quando sconfisse Novak Djokovic agli ottavi di finale (4-6 7-5 6-4). Il carrarino gioca una partita di altissimo livello, in cui riesce a mettere in difficoltà Zverev con un lavoro continuo sul taglio della palla tramite l’uso del back e di tante variazioni.

Da segnalare una grande reazione nel tie-break del primo set, dove l’azzurro rimonta dallo svantaggio di 2-5 al 7-5 finale. Nel secondo parziale, invece, prende il comando delle operazioni e dilaga. Affronterà Luca Van Assche per un posto ai quarti di finale. Ottimo anche l’approccio dell’italiano: concentrazione altissima e poche lamentele, riuscendo a esprimere un livello di tennis che gli appartiene, ma che aveva faticato a mostrare nei mesi precedenti a causa dei problemi fisici. Una prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione di Musetti e che conferma quanto di buono fatto all’ATP 250 di Lione, dove l’italiano ha ritrovato un titolo che mancava dal 2022.

Vittorie italiane contro il numero 1 al mondo

Quella di Musetti è la 16esima vittoria di sempre per un italiano contro il numero 1 del mondo. L’ultima risale alla finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026, dove Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz (7-6(5) 6-3). In precedenza, l’ultimo giocatore che non fosse Sinner a prendersi lo scalpo del numero 1 era stato Luca Nardi al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (6-4 3-6 6-3 ai danni di Novak Djokovic). Di seguito le 16 vittorie italiane contro il numero 1 al mondo: