Ufficiale: Rafa Nadal entra nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid

Una delle squadre di calcio più blasonate e iconiche del mondo incontra uno dei tennisti più vincenti di tutti i tempi: Rafa Nadal entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid. Nel comunicato ufficiale pubblicato dal club si legge: “Per il Real Madrid e tutti i madridisti è un immenso onore che una figura della caratura sportiva e umana di Nadal, un riferimento per lo sport spagnolo e mondiale, entri a far parte del nostro consiglio direttivo e contribuisca, da questo ruolo, al presente e al futuro del club”.

Il legame tra Nadal e i “Blancos” non è certo una novità. Difatti, il 22 volte campione Slam era già da tempo membro onorario del club madrileno. Dal canto suo, l’ex tennista ha commentato così tramite i propri canali social: “Desidero ringraziare Florentino Perez e il Consiglio per avermi proposto di entrare nel CdA del Real Madrid. Ho accettato questa proposta con grande entusiasmo, desiderio di imparare e grande voglia di contribuire con tutto ciò che posso”.