Masters 1000 Parigi 2026: Bellucci luci e ombre, Rinderknech vince davanti al proprio pubblico

Mattia Bellucci si arrende al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 contro Arthur Rinderknech. Il francese passa con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 4 minuti e affronterà Ben Shelton agli ottavi di finale. Dopo un buon avvio, e un primo set deciso da pochi punti, l’azzurro va subito sotto nel secondo parziale e non riesce a rientrare nel match. Paga un pesante passaggio a vuoto in cui perde 6 giochi consecutivi. Il momento di forma rimane positivo per il tennista bustocco, capace di vincere il Challenger 125 di Jinan a metà ottobre e poi abile a superare le qualificazioni e il primo turno a Parigi.

Resta il rammarico per un secondo set scivolato via troppo rapidamente con due break di svantaggio. Il classe 2001, infatti, gioca alla pari con Rinderknech nel corso del primo parziale. La sensazione è che, senza il doloroso passaggio a vuoto, l’azzurro potesse giocarsi le proprie chances. Nonostante l’eliminazione da Parigi, Bellucci resta uno dei tennisti italiani più in forma del momento. Chissà che le convocazioni preliminari di coach Filippo Volandri per la Final Eight di Coppa Davis non possano subire qualche modifica tra condizioni fisiche traballanti e momenti di forma negativi.