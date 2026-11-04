L’incredibile storia di Gail Falkenberg: gioca un ITF a 79 anni

Il circuito ITF non è nuovo a storie particolari. Nel 2026 ha regalato la disavventura di Hajar Abdelkader al W35 di Nairobi, con l’egiziana che ha vinto appena tre punti in tutto il match; la presenza di Leslie Rose, che è scesa in campo nel W15 di Cayenne a 53 anni e anche quella di Gail Falkenberg. Se la carta d’identità di Rose era già sbalorditiva, quella di Falkenberg lascia senza parole: la statunitense ha disputato le qualificazioni del W35 di Orlando alla veneranda età di 79 anni!

Professionista dal lontano 1985, Falkenberg non ha scalato il ranking fino al tennis che conta. Il suo best ranking è stato alla posizione numero 360 in singolo e 430 in doppio. Ciononostante, non ha mai veramente appeso la racchetta al chiodo, come dimostrano le sue sporadiche apparizioni nel circuito ITF. A Orlando si è arresa 6-0 6-0 alla 19enne Aspen Schuman, dando vita ad un match da ben 60 anni di differenza tra le due giocatrici. L’ultima apparizione di Falkenberg nei tornei professionistici risaliva al 2023, mentre l’ultimo successo data 2016. All’epoca, la statunitense aveva già 69 anni. Una storia che, oltre ogni risultato sportivo, racconta di una passione smisurata per il tennis.