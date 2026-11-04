WTA Finals 2026: sorteggiati i due gironi con Rybakina e Sabalenka al comando

A pochi giorni dall’inizio delle WTA Finals 2026, al via dal 9 al 15 novembre, sono stati sorteggiati i due gironi per l’ultimo torneo stagionale per quanto riguarda il circuito femminile. Nel deserto californiano di Indian Wells, si sfideranno le migliori otto giocatrici della stagione: Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina, Karolina Muchova e Linda Noskova.

Group 1: Rybakina contro il blocco USA e l’insidia Noskova

In testa al primo girone c’è Rybakina, chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2025 dopo una stagione sensazionale in cui ha alzato due titoli Slam (Australian Open e US Open) e raggiunto il primo posto nella classifica mondiale per la prima volta in carriera. La kazaka se la vedrà contro le americane Gauff, vincitrice del torneo nel 2024, e Pegula, finalista nel 2023 (sconfitta contro Iga Swiatek). A completare il Group 1 c’è la giovane ceca Noskova, una delle protagoniste della stagione con il trionfo a Wimbledon e pronta a recitare il ruolo di mina vagante delle Finals.

Group 2: Sabalenka a caccia del titolo

Il secondo girone vedrà, invece, protagonista Sabalenka. La bielorussa è reduce da una stagione a due facce, cominciata con i titoli nel WTA 500 di Brisbane, la finale (persa) all’Australian Open e il Sunshine Double completato a marzo. Dopo i successi nei WTA 1000 di Indian Wells e Miami, la nativa di Minsk ha perso la rotta e abbandonato il primato mondiale dopo 99 settimane consecutive in testa.

A sfidarla ci saranno la russa Andreeva, campionessa al Roland Garros, l’ucraina Svitolina, vincitrice delle Finals 2018, e la ceca Muchova, giocatrice dal tennis vario e brillante in grado di impensierire qualsiasi avversaria.

IL TABELLONE

Group 1

Elena Rybakina

Coco Gauff

Jessica Pegula

Linda Nosková

Group 2