Masters 1000 Parigi 2026: Jodar ko con Ruud, Cobolli è qualificato alle ATP Finals

Biglietto per Torino con scalo a Parigi. Flavio Cobolli conquista la prima qualificazione in carriera alle ATP Finals grazie all’eliminazione di Rafael Jodar al secondo turno del Masters 1000 di Parigi per mano di Casper Ruud, con il punteggio di 6-3 6-4. Un risultato che mette al sicuro il romano: gli incroci del tabellone impediscono ai rivali ancora in corsa di escluderlo dagli otto protagonisti dell’appuntamento di fine stagione, in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena.

Per Cobolli e il suo team, guidato dal padre e allenatore Stefano, è il coronamento di un percorso di crescita che porta adesso al debutto nel torneo dei maestri. Il pass arriva in giorni delicati sul piano fisico, dopo il ritiro nel derby con Matteo Berrettini a Vienna e la successiva rinuncia a Parigi. Una scelta di prudenza per evitare di aggravare il problema muscolare e preparare il finale di stagione. Ora l’obiettivo è recuperare per presentarsi nelle migliori condizioni davanti al pubblico italiano.

Il successo di Ruud cancella l’ultima minaccia alla qualificazione dell’azzurro. Jodar avrebbe dovuto raggiungere almeno la finale per superarlo: la sua uscita di scena rende impossibile la combinazione di risultati necessaria a lasciare Cobolli fuori da Torino. Il romano può così chiudere i conti senza scendere in campo nell’ultimo Masters 1000 dell’anno.

Cobolli alle Finals, tre posti da assegnare

A Torino raggiunge Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev, già certi della partecipazione. Restano tre posti da assegnare tra Arthur Fils, Frances Tiafoe, Jodar, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Tommy Paul. Sarà assente invece Jannik Sinner: l’azzurro aveva ottenuto la qualificazione, ma ha chiuso anticipatamente la stagione per infortunio. Il suo forfait permette di accedere alle Finals anche al nono classificato della Race.

La Race to Turin alla vigilia del Masters 1000 di Parigi