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Masters 1000 Parigi: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 novembre con Musetti e Berrettini in campo

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Lorenzo Musetti a Cincinnati nel 2026
Lorenzo Musetti - Foto Trent Patterson/ipa-agency.net

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 4 novembre, terza giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Parigi 2026. Spicca il big match per Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev, fresco numero 1 del ranking ATP.

COURT CENTRAL

Ore 11:00 – Halys vs (7) Tiafoe. Non prima delle 13:30

A seguire (1) Zverev vs Musetti

A seguire (10) Djokovic vs (Q) Hijikata. Non prima delle 15:30

Michelsen vs (2) Alcaraz – Non prima delle 19:00

(6) Fils vs (Q) Machac – Non prima delle 20:3]

COURT 1

Ore 11:00 – (Q) Bellucci vs Rinderknech

Van Assche vs (15) Tien – Non prima delle 13:30

A seguire

Buse vs (4) Medvedev

Non prima delle 15:30

Borges vs Khachanov

A seguire

Berrettini vs Humbert

COURT 2

Ore 11:00 – Arribage / Olivetti vs (7) Cash / Glasspool

(12) Paul vs Mérida. Non prima delle 12:30

A seguire

Etcheverry vs (8) de Minaur.

(Q) Molcan vs (11) Fritz

A seguire

(5) Tirante / Struff vs (WC) o Gea

COURT 3

Ore 11:00 – (8) Luz / Matos vs Navone / Alejandro Tabilo

A seguire

Andreozzi / Guinard vs Pavlásek / Rikl

A seguire

Miedler / Oberleitner vs Reymond / Sanchez

Non prima delle 14:30

Martos Gornés / Walków vs Doumbia / David Pel

A seguire

(5) Bolelli / Vavassori vs Cash / Nakashima

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