Masters 1000 Parigi: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 4 novembre con Musetti e Berrettini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 4 novembre, terza giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Parigi 2026. Spicca il big match per Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev, fresco numero 1 del ranking ATP.
COURT CENTRAL
Ore 11:00 – Halys vs (7) Tiafoe. Non prima delle 13:30
A seguire (1) Zverev vs Musetti
A seguire (10) Djokovic vs (Q) Hijikata. Non prima delle 15:30
Michelsen vs (2) Alcaraz – Non prima delle 19:00
(6) Fils vs (Q) Machac – Non prima delle 20:3]
COURT 1
Ore 11:00 – (Q) Bellucci vs Rinderknech
Van Assche vs (15) Tien – Non prima delle 13:30
A seguire
Buse vs (4) Medvedev
Non prima delle 15:30
Borges vs Khachanov
A seguire
Berrettini vs Humbert
COURT 2
Ore 11:00 – Arribage / Olivetti vs (7) Cash / Glasspool
(12) Paul vs Mérida. Non prima delle 12:30
A seguire
Etcheverry vs (8) de Minaur.
(Q) Molcan vs (11) Fritz
A seguire
(5) Tirante / Struff vs (WC) o Gea
COURT 3
Ore 11:00 – (8) Luz / Matos vs Navone / Alejandro Tabilo
A seguire
Andreozzi / Guinard vs Pavlásek / Rikl
A seguire
Miedler / Oberleitner vs Reymond / Sanchez
Non prima delle 14:30
Martos Gornés / Walków vs Doumbia / David Pel
A seguire
(5) Bolelli / Vavassori vs Cash / Nakashima