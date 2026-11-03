Djokovic non molla: “Pensano che sia troppo vecchio e lento, ma sono ancora qui”

Le parole di Novak Djokovic dopo la sofferta vittoria contro Valentin Vacherot. Il serbo ha dovuto faticare per conquistare il successo, ma ancora una volta è riuscito a trovare la strada per imporsi. Al termine della partita, Nole ha parlato anche di chi lo considera ormai troppo avanti con l’età per competere ad alti livelli.

Il serbo ha voluto rispondere indirettamente a chi, guardando alla sua età e alla velocità di gioco delle nuove generazioni, lo considera ormai lontano dal proprio miglior tennis. “Molte persone pensano che io sia troppo vecchio e troppo lento, ma in qualche modo riesco ancora a trovare una soluzione per vincere questo tipo di partite, soprattutto quelle che si protraggono fino alla fine”.

Una capacità di lottare che Djokovic continua a rivendicare, nonostante il passare degli anni e le difficoltà incontrate in campo. Il serbo non ha intenzione di arrendersi e vuole continuare a competere ai massimi livelli. “Sono ancora qui, continuo a lottare e a dare tutto quello che posso, cercando sempre di trovare il mio miglior livello nei momenti che contano davvero”.