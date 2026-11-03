Masters 1000 Parigi 2026: medical timeout per Vacherot contro Djokovic

Medical timeout per Valentin Vacherot nel corso della sfida con Novak Djokovic, valida per il primo turno del Masters 1000 di Parigi 2026. Problema al piede sinistro per il monegasco, che ha chiesto il trattamento sul 4-3 per Djokovic nel secondo set e senza break, dopo aver vinto il primo parziale al tie-break. La speranza è che non arrivi il ritiro per Vacherot, che ha chiesto il trattamento due game dopo il medical timeout di Djokovic.
MEDICAL TIMEOUT PER DJOKOVIC SUL 2-0 NEL SECONDO SET
17.23 – Djokovic chiude 6-7 7-5 6-1.
17.07 – Djokovic conferma il break, 3-0.
17.02 – C’è il break di Djokovic, 2-0.
16.52 – Djokovic risale da 0-30, 1-1.
16.5o – Si riparte con Djokovic al servizio.
16.46 – Toilet break per Vacherot.
16.42 – Vacherot sbaglia di rovescio su set point e Djokovic chiude 7-5. Si va al terzo set.
16.39 – Djokovic sale 6-5, Vacherot servirà per portare il set al tie-break.
16.33 – Vacherot tiene, 5-5.
16.28 – Djokovic sale sul 5-4, Vacherot servirà per rimanere nel set.
16.27 – Djokovic salva una palla break, 4-4 e 40-40.
16.20 – Vacherot salva una palla break e aggancia Djokovic sul 4-4.
16.15 – Si riparte con Vacherot al servizio.
16.13 – Vistosa fasciatura al piede sinistro del monegasco, che al rientro in campo dovrà servire per mantenere il set on serve.
16.11 – Medical timeout per Vacherot sul 4-3 Djokovic nel secondo set.