Masters 1000 Parigi 2026: ritiro per Cerundolo contro Rinderknech, il motivo e cosa succede con le scommesse

Francisco Cerundolo è stato costretto al ritiro nel match di primo turno del Masters 1000 di Parigi 2026 c0ntro Arthur Rinderknech. Dopo aver perso il secondo set, il tennista argentino ha accusato un problema alla schiena che lo ha costretto a richiedere l’intervento del fisioterapista. Ciononostante, la situazione non è migliorata: dopo 8 punti consecutivi persi, il numero 2o del mondo ha optato per fermarsi. Sul punteggio di 6-3 6-7(2) 0-2 è dunque arrivato il ritiro di Cerundolo: ecco cosa cambia per le scommesse.

Ritiro Cerundolo, cosa succede con le scommesse Nonostante la sfida non sia terminata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Cerundolo perdente, Rinderknech vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che sono regolarmente terminati, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.