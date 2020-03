Scommesse Sportive: a gennaio 2020 spesi 211,9 milioni di euro

L’inizio del nuovo anno ha confermato il settore delle scommesse sportive come uno dei più floridi del nostro Paese, dimostrando che l’amore degli italiani per lo sport non conosce crisi. Come testimoniano i dati di settore, infatti, anche il 2020 è partito bene per questo comparto, con una spesa in scommesse sportive pari a 211,9 milioni di euro a gennaio. Un dato in netto aumento rispetto allo stesso mese del 2019, quando il totale è stato di 124,6 milioni, registrando così un incremento percentuale del 70%. Nel primo mese dell’anno il gioco in agenzia si conferma ancora molto apprezzato con una spesa pari a 116,7 milioni e un incremento del 75,5%. Anche le scommesse online hanno registrato un dato in forte aumento: il 64% con una spesa di 95,2 milioni rispetto ai 58,1 del gennaio 2020.

Il volume complessivo delle giocate registrate a gennaio è stato infine di 1,1 miliardi di euro, mentre le vincite ammontano a 899 milioni circa. A trainare il settore delle scommesse è lo sport più amato dagli italiani, il calcio, che offre un’ampia gamma di possibilità tra campionato nazionale e stranieri, serie A, serie B oltre a tutte le competizioni europee. Ma sono tantissime le discipline popolari su cui è possibile mettersi alla prova: moto, tennis, basket, corse di cavalli e cricket e sport più di nicchia come biliardo, freccette e golf, tra i tanti.

Fin dalla loro introduzione, alla fine degli anni ’90, le scommesse sportive hanno riscosso un grande successo e un’attenzione speciale da parte dei giocatori, in particolare per quanto riguarda le scommesse calcistiche, le prime a essere introdotte. La diffusione sempre maggiore delle piattaforme online e delle applicazioni per dispositivi mobili consentono oggi di giocare in modo semplice, da qualsiasi luogo e in tutta sicurezza e nel giro di pochissimi anni sono diventati sempre di più i giocatori che scelgono questa modalità di scommessa. Per iniziare a giocare online è sufficiente iscriversi a una piattaforma autorizzata, registrarsi, scegliere l’evento di proprio interesse, versare un deposito e compilare la schedina con la propria previsione. Una possibilità aggiuntiva offerta dalle scommesse on line è la modalità live, che consente di pronosticare i risultati in tempo reale durante lo svolgimento del match.

La facilità di gioco e di gestione delle proprie schedine offerta dalle piattaforme online ha aumentato in breve tempo la popolarità di questo tipo di scommesse modificando così le abitudini dei giocatori. Per questo le possibilità offerte dalle scommesse sportive online sono innumerevoli e in continua evoluzione e sono destinate ad avere sempre più seguito e successo tra gli appassionati.

