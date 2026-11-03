Zverev e il legame speciale con il 2 novembre: dalla diagnosi di diabete al numero 1 del mondo

Lunedì 2 novembre Alexander Zverev è diventato il 30esimo numero 1 al mondo differente da quando esiste il ranking ATP. Per il tedesco, la data 02/11 non rappresenta un giorno qualsiasi. A rivelarlo è lo stesso giocatore con un post su Instagram, in cui mette in evidenza cinque ricorrenze. Il 2 novembre 1984 i genitori di Sascha e Mischa Zverev, gli ex tennisti Aleksandr Zverev e Irina Vladimirovna Fateeva, si sposarono. Esattamente 17 anni più tardi, il 2 novembre 2001, venne diagnosticato il diabete di tipo 1 all’attuale leader della classifica ATP, che all’epoca aveva solo 4 anni.

Dalle diagnosi alle vette dei ranking

Il 2 novembre 2009 fu il papà Aleksandr a ricevere una brutta diagnosi: un’embolia polmonare. Il secondo giorno di novembre è poi tornato ad affacciarsi nella vita di Zverev con due avvenimenti positivi. Il 2/11/2015, infatti, Marcelo Melo divenne numero 1 del ranking ATP di doppio. Il tennista brasiliano è uno dei più grandi amici del tedesco nel Tour, nonché il compagno di doppio quando si cimenta nella specialità. Il rapporto tra i due, come raccontato da Zverev in un video del giugno 2026, nacque a cavallo dei tornei di Pechino e Stoccolma 2015. “Arrivammo a Stoccolma presto e non avevamo niente da fare. Così andammo al sushi insieme, comprammo una PlayStation 4 e iniziammo a giocare a FIFA” ha raccontato il vincitore di Roland Garros e US Open 2026.

Infine, il 2 novembre 2026 Zverev è salito ufficialmente in vetta al ranking ATP scavalcando Jannik Sinner. Una rincorsa lunga, interrotta da un gravissimo infortunio alla caviglia subito durante la semifinale del Roland Garros 2022, poi ripresa con un brillante 2026 in cui il tennista tedesco ha sfruttato chirurgicamente le sue chances a Parigi e New York.