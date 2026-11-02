Cobolli salta il Masters 1000 di Parigi, scenari e combinazioni per le ATP Finals

Flavio Cobolli dà forfait per il Masters 1000 di Parigi 2026. Il problema muscolare rimediato durante l’ATP 500 di Vienna 2026 non è del tutto risolto e l’azzurro preferisce non rischiare un aggravarsi delle condizioni. Ciononostante, Cobolli può ancora qualificarsi alle ATP Finals di Torino. Il classe 2002, pur non essendo più artefice del proprio destino, potrebbe ancora disputare l’ultimo torneo dell’anno con una delle seguenti combinazioni.

Il numero 6 del mondo dovrà difendere 155 punti su Arthur Fils, 260 su Frances Tiafoe, 480 su Alex de Minaur, 481 su Rafael Jodar, primo dei non qualificati, 790 su Novak Djokovic, 795 su Taylor Fritz, 915 su Tommy Paul e 1110 su Jiri Lehecka.

Fritz, Paul e Lehecka alleati di Cobolli

Più indietro nella Race Taylor Fritz, Tommy Paul e Jiri Lehecka. Il californiano ha sprecato una bella occasione a Basilea cedendo in semifinale a Valentin Vacherot. Il ceco è rientrato in corsa facendo finale sempre in Svizzera contro il monegasco. Per credere nella qualificazione, a Fritz, Paul e Lehecka serve il titolo nel Masters 1000 di Parigi. Per superare nello specifico Cobolli allo statunitense servirà vincere il torneo, mentre a Lehecka non basterà nemmeno un titolo sull’indoor francese.

Può sembrare un controsenso, ma la vittoria del torneo di uno tra Fritz, Paul e Lehecka qualificherebbe direttamente Cobolli, poiché andrebbe a far cadere tutti i risultati ipotetici (elencati qui sotto) dei più pericolosi Jodar, Tiafoe, de Minaur e Djokovic. Se Fritz dovesse vincere Parigi, sicuramente Jodar non farebbe finale e – ovviamente – Djokovic non vincerebbe il torneo. Stesso discorso per Lehecka, mentre Paul vincendo il torneo fermerebbe sicuramente il cammino di Tiafoe e Djokovic prima che i due possano superare Cobolli.

Fritz supera Cobolli se vince il torneo , ma se vince il torneo elimina Fils al terzo turno (e quindi Fils non supera Cobolli) e batte Jodar in semifinale (e quindi Jodar non supera Cobolli)

, ma se vince il torneo elimina Fils al terzo turno (e quindi Fils non supera Cobolli) e batte Jodar in semifinale (e quindi Jodar non supera Cobolli) Paul supera Cobolli se vince il torneo , ma se Paul vince Fritz non vince (e quindi Fritz non supera Cobolli) e se Paul vince elimina Tiafoe al terzo turno (e quindi Tiafoe non supera Cobolli) ed elimina anche Djokovic in semifinale (e quindi Djokovic non supera Cobolli)

, ma se Paul vince Fritz non vince (e quindi Fritz non supera Cobolli) e se Paul vince elimina Tiafoe al terzo turno (e quindi Tiafoe non supera Cobolli) ed elimina anche Djokovic in semifinale (e quindi Djokovic non supera Cobolli) Lehecka non Cobolli se vince Parigi, ma se vince Parigi Jodar non fa finale (e quindi non supera Cobolli), Fritz non vince (e quindi non supera Cobolli) e Paul non vince (e quindi non supera Cobolli) RacchetteTennis

Cobolli va alle Finals se..

Uno tra Fritz, Lehecka e Paul vince Parigi

Jodar non fa finale a Parigi (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi e né Djokovic né de Minaur fanno finale (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi contro Djokovic e batte Djokovic (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi contro Djokovic e perde con Djokovic, ma in semifinale non c’è Tiafoe oppure Fils non fa quarti (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi con de Minaur, ma in semifinale non c’è Tiafoe oppure Fils non fa quarti (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Djokovic vince Parigi, ma in finale non c’è Jodar

Cobolli non va alle Finals se…

Esce al secondo turno o non gioca il torneo e…

Finale Jodar-de Minaur con Tiafoe in semifinale e Fils ai quarti

Finale Jodar-Djokovic con Djokovic campione, Tiafoe in semifinale e Fils ai quarti

Esce al terzo turno, le semifinali sono Jodar-Fils e de Minaur-Tiafoe e la finale è Jodar-de Minaur

La Race to Turin alla vigilia del Masters 1000 di Parigi